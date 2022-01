Mauro: “Episodio avrà influenza per il Milan. Grande arbitro non ha fretta di fischiare”

Intervenuto a Tutti Convocati l'ex difensore Massimo Mauro ha commentato l'episodio arbitrale capitato durante Milan-Spezia

"La differenza tra un arbitro che diventerà grande e uno normale sta in quei particolari lì, se hai personalità di attendere di fischiare e non hai fretta di fischiare per ogni mezzo fallo diventi un grande arbitro."Questo episodio per il Milan avrà davvero influenza, è anche accaduto all'ultimo minuto. Il campionato è bello non per qualità di gioco ma per pathos. La Juve non poteva non vincere come aveva fatto nelle prime 15 partite, non avrà un bel gioco ma ha un DNA per cui se non è prima, è quarta o quinta e arriva in fondo"