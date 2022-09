Mauro: “Inter non malata come la Juve, almeno crea. Acerbi non ne aveva più”

Intervenuto negli studi di Pressing, Massimo Mauro, ex calciatore, ha analizzato così la sconfitta subita dall'Inter contro l'Udinese: "Acerbi non ne aveva più. Gli allenatori non sono sciocchi, se toglie un giocatore vuol dire che non ne aveva più. I cambi? Con le facili ammonizioni di adesso non è una follia pensare di poter restare in 10. L'Inter crea: il tiro di Bastoni e il colpo di testa di Dumfries 90 volte su 100 sono gol. L'Inter non è malata come la Juventus, almeno crea".