Mauro: “Inter più libera di testa, vuole rischiare. Inzaghi manterrà voglia di vincere”

L'ex difensore della Juve, ospite a Pressing, ha espresso le sue impressioni sulla prima uscita dell'Inter contro il Genoa

"Mi è sembrata una squadra che ha voglia di giocare più alta, ha voglia di rischiare un po' di più. Magari prenderà qualche gol in più, ma mi sembra più libera di testa, più vogliosa di divertirsi, c'è grande qualità dietro a Dzeko. Farà divertire di più i suoi tifosi. Vincere è importantissimo, ma importante anche come vince. Con Inzaghi che è un ragazzo molto intelligente manterrà la voglia di vincere del gruppo, poi vedremo, a me piace".