Mauro: “Inter onestamente impressionante, Thuram pure. La Juve…”

"L'Inter è l'unica squadra che, quando l'avversario ha difesa schierata, riesce a creare sempre 7-8 occasioni da gol. Siccome la Juve è così brava nel gioco senza palla e a difendere gli spazi, sarà l'avversaria dell'Inter fino alla fine. L'Inter è sicuro che arrivi fino in fondo, la Juve per arrivare fino in fondo non può sbagliare nulla. L'Inter è impressionante onestamente, Thuram è impressionante, ha preso un ruolo importante all'Inter per mille motivi. Per come ha giocato finora con la 9 sulle spalle, al posto di Lukaku, secondo me non se lo aspettava nessuno. Il centrocampo poi sa fare tutto"