Mauro: “L’Inter ha giocato una partita meravigliosa. Ecco cosa penso di Thuram”

Dalle colonne della Repubblica , Massimo Mauro analizza la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina. La squadra di Inzaghi ha travolto la viola 4-0 trascinata da Thuram e Lautaro. "Sia Milan che Inter mi sono piaciute molto. L’Inter ha giocato una partita meravigliosa: in fase difensiva, nei ribaltamenti di fronte, contropiede, gestione della palla e inserimenti. Tre partite sono poche per giudicare, ma si può dire che Thuram è un giocatore fresco, imprevedibile, ha visione di gioco e sa fare gol".

"Detto ciò, una parolina che Italiano deve mettere nel vocabolario prima di tutte è ‘equilibrio’. Non puoi giocare a San Siro come se non ci fosse un domani. Una squadra come la Fiorentina che vuole fare la partita senza equilibrio rischia alla lunga di diventare ridicola".