Mauro: “Ricordate l’Inter del Triplete? Mourinho aveva convinto i giocatori a…”

Alessandro Cosattini

In collegamento su Twitch, il noto giornalista Massimo Mauro ha parlato così dei Mondiali in Qatar e non solo:

"Nell’Inter del Triplete di Mourinho, lui ha convinto i giocatori offensivi ad abbassarsi dietro la linea della palla. In questo Mondiale sta succedendo questo: i giocatori bravi tecnicamente come Griezmann si abbassano molto, come in quella Inter", ha detto al canale di Fabio Caressa.