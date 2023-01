Mauro: “L’Inter non ha mollato su nessuna palla: vittoria meritata. Lukaku…”

“L’Inter ha meritato di vincere. Non grandi occasioni da gol, ma l’Inter non ha mollato su nessuna palla e questo ha premiato la squadra di Inzaghi. Inzaghi non ha mai rinunciato a Darmian per la sua intelligenza, oggi ha fatto davvero un gol alla Lautaro. Lukaku è stato bravo a tenere su palla e darla ai compagni. Forte atleticamente non è il Lukaku che ricordiamo noi ecco. Non era facile per nessuno sostituire Brozovic, Calhanoglu lo sta facendo davvero molto bene”.