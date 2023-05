Mauro: “Inzaghi non ce l’ha con Marotta. L’Inter mi piace: l’espulsione di Gagliardini…”

"Il primo tempo è stato difficile per il Napoli, l'Inter ha tenuto bene il campo e il Napoli ha faticato a verticalizzare, la sciagurata espulsione di Gagliardini, al quarto fallo in scivolata, anche se non sono falli cattivi, vengono sanzionati, un giocatore dovrebbe capire. Dopo è diventato più facile per il Napoli anche se soltanto una meraviglia di Di Lorenzo ha permesso al Napoli di vincere. A me piace l'Inter, confesso che mi piace, ha un grande tasso tecnico, è una squadra che ha avuto una fase difensiva problematica all'inizio e per questo è così dietro in campionato ma poi è migliorata. L'Inter aveva pareggiato all'80', è importante dirlo. Adesso ok dare la colpa tutta a Gagliardini che è stato ingenuo anche se è un buon giocatore"