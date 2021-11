Mauro: “Bisogna chiedersi perché l’Italia ha l’attacco del Sassuolo. Ieri imbarazzante”

L'ex difensore di Juve e Napoli Massimo Mauro ha detto la sua sulla prestazione dell'Italia contro l'Irlanda del Nord e sul playoff di marzo

"Questa squadra è diventata normale perché non ha avuto un piano B, da campioni d'Europa ti affrontano in maniera diversa. Se qualcuno ti affronta solo per non farti fare gol, devi dire a qualcuno di dribblare, col passaggio non vai da nessuna parte.Il calcio italiano si dovrebbe fare la domanda sul perché abbiamo l'attacco del Sassuolo, con tutto il rispetto per loro. I ragazzi sono stati straordinari fino ad ora, ieri non avevano testa per rischiare il dribbling, solo Berardi ci ha provato qualche volta.La spensieratezza i campioni d'Europa non possono averla, perciò se non sei abituato a giocarti Champions e scudetto, giocare con quella responsabilità è un'altra cosa. Bisogna trovare qualcosa di meglio per lo spareggio, se no è un casino. Era imbarazzante ieri, sembrava che non sapessero cosa fare. Giocare quella partita a marzo sarà difficilissimo, ci vuole una testa straordinaria".