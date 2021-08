Mauro: “Scudetto, dopo che l’Inter ha perso Hakimi e Lukaku la Juve è tornata davanti”

Massimo Mauro, ex centrocampista della Juventus, si è detto convinto che i bianconeri siano i favoriti per la prossima Serie A

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro, ex centrocampista della Juventus, si è detto convinto che i bianconeri siano i favoriti per la prossima Serie A :

"Per me la Juve è la favorita, dopo che l'Inter si è privata di Hakimi e Lukaku pur avendo fatto qualche buon acquisto. Roma e Napoli sono indietro, il Milan è forse la rivale più 'vicina': in generale, le avversarie italiane non si sono rinforzate e l'Inter si è indebolita. Diverso il discorso in Europa: le distanze dietro a un Psg fortissimo, Bayern, Real, Liverpool e City sono importanti e la Juve, come anche l'Inter, è indietro".