Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Massimo Mauro ha commentato il momento dell’Inter e il mercato del club nerazzurro. Il riferimento chiaro è all’intervista rilasciata da Piero Ausilio nei giorni scorsi a Sky Sport. Ecco le sue parole:

“Credo che Ausilio abbia concesso quell’intervista apposta per far capire a Conte che non possono comprare, forse le voci della Cina che ha bloccato l’uscita dei soldi dal Paese sono vere“.

(Fonte: Tutti Convocati)