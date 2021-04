Mauro: “Conte? Allenatore conta al 20%. Pirlo? E’ in finale di coppa, è stato gentile a…”

L'ex difensore della Juve ha commentato a Tmw Radio l'operato di Conte e Pirlo con Inter e Juve

"Ha inciso soprattutto nell'acquisto dei giocatori. Poi Conte gli ha dato un po' di organizzazione e carattere. L'allenatore è bravo a motivare e lo riconosco, devono farlo i tecnici. Conte non incide sulla capacità di Lukaku di inserirsi. E' arrivato ultimo nel girone di Champions. Per me un tecnico conta al 20% in un gruppo, che comunque è una percentuale alta".