Mauro: “Rosa Inter la più forte, Lautaro mi impressiona. Sacchi ha ragione su una cosa”

"Lautaro mi impressiona quando gioca bene e fa il leader della squadra, a volte non segna ma è lo stesso leader. In questo è maturato tantissimo, col Sassuolo ha giocato male ma è migliorato molto in continuità, fa gol, ed è il riconosciuto leader della squadra: questo è importantissimo per lui e per l'Inter. Nonostante qualche difficoltà, è giusto dare merito alla società Inter. Arnautovic, Sanchez, Thuram e Lautaro: sono 4 attaccanti, di centrocampisti ce ne sono 2 per ruolo. E di che livello. Non è che il risultato di una partita mette in discussione il buon lavoro in estate, l'Inter è la rosa più forte. Sacchi? Spero voglia esaltare il modo di giocare dell'Inter e le qualità dei giocatori, sono d'accordo con Sacchi che giocano diversamente"