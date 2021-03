Mauro: “I tifosi si toccheranno, ma questo scudetto è all’80% dell’Inter. Le altre…”

Lo scudetto è nelle mani dell'Inter. Massimo Mauro, intervenuto in collegamento a Tutti Convocati, è stato piuttosto netto

"Adesso i tifosi dell'Inter si toccheranno, ma all'80% l'ha già vinto lo scudetto. Può perderlo solo lei. Le altre squadre non sono continue. Il campionato sembra che dimostri che gli organici messi in piedi questa estate non hanno la forza di arrivare in fondo a tutte le competizioni. L'Inter, per esempio, è prima, ma è fuori dall'Europa. E così anche Juventus, Milan, Napoli. Sono organici sufficienti per una sola competizione".