Mauro: “Skriniar assenza pesante, era un leader. Lavoro di Inzaghi…”

In studio a Mediaset prima di Porto-Inter di Champions League, l’ex giocatore Massimo Mauro ha parlato così delle scelte di Inzaghi: “Dzeko? Mi sembra buono l’attacco dell’Inter, la fascia destra invece potrebbe soffrire un po’ a mio avviso. Il lavoro di Inzaghi? Una partita talmente importante, in uno stadio prestigioso, l’allenatore non deve toccare corde particolari: serve una grande prestazione.