Mauro: “Grande Inter, non c’è stata partita. Milan mai visto così male”

“Non c’è stata partita, la sintesi migliore è questa. L’Inter ha fatto una grande partita, il Milan ha fatto degli errori… Il Milan non ce l’ha fatta neanche coi cambi, è stata una gara a senso unico anche fisicamente. Sul Milan, veramente non saprei trovare una prestazione convincente: hanno fatto degli errori incredibili per giocatori di quel livello. Dico due nomi: Theo Hernandez, un giocatore così non può giocare con quella superficialità. E poi Leao: non ne ha indovinata una, è talmente bravo che non lo si può vedere giocare in questa maniera.

Calhanoglu sta giocando in un ruolo difficile al posto di Brozovic, correndo a volte anche di più. Difficile trovare uno che non abbia fatto bene. Vedere il Milan così male no, non l’avevo mai visto. Evidentemente c’è qualche problema. Non puoi sbagliare approccio in una gara così, vuol dire che non sei in condizione, è molto grave”.