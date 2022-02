Mauro: “La Juve ieri non ha retto i tre attaccanti. Kean? Tatuaggi e treccine non servono”

L'ex difensore ha parlato a Deejay Football Club della prestazione di ieri della Juve contro il Torino

Ieri la Juve non ce l'ha fatta fisicamente e tecnicamente a reggere i tre attaccanti. Nelle altre partite il merito era stato di Dybala e Morata. C'è anche da dire che gliene mancavano parecchi. A Kean bisognerebbe spiegare che treccine e tatuaggi non servono per giocare a calcio.