Mauro: “Vittorie Inter e Juve sono segnale al Napoli: possono fare filotto”

Le parole dell'ex calciatore: "Dzeko? Se si mettono d'accordo economicamente, per me tra i 4 attaccanti ci può stare"

Intervenuto negli studi di Pressing, Massimo Mauro, ex calciatore, ha parlato così del momento dell'Inter: "Le vittorie di Inter e Juve per me danno un segnale al Napoli: sono due squadre che hanno un organico importantissimo e se tornano a picchiare hanno giocatori per fare una serie, quindi il Napoli sa che deve continuare così. Dzeko? Se si mettono d'accordo economicamente, per me tra i 4 attaccanti ci può stare".