EDICOLA TS – Allegri, pronta l’intesa con la Juventus. Paratici saluta

"Max è tornato, Paratici saluta". E' questo il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola mercoledì 26 maggio 2021. "Allegri di nuovo allo Stadium per il match a favore della ricerca sul cancro. Pronta l'intesa per il suo ritorno alla Juve, il capo dell'area sportiva lascia il posto a Cherubini. UEFA, stangata in arrivo per Juve, Real e Barça", si legge sul quotidiano. Si parla anche di Gattuso alla Fiorentina e Juric al Torino.