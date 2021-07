Maxi Lopez: “Lukaku attaccante completo, ma contro Bonucci e Chiellini…”

L'attaccante argentino dice la sua sulla sfida di questa sera tra Italia e Belgio, quarto di finale di Euro 2020

L'attesa è finita: questa sera l'Italia di Roberto Mancini affronta il Belgio nei quarti di finale di Euro 2020. Maxi Lopez, intervenuto a Sky Sport, ha detto lasua: "Sono molto legato all'Italia, ci ho trascorso gran parte della mia vita, ho compagni e amici che stanno giocando anche in Nazionale, tifo 100% per l'Italia. Con il Belgio è una partita difficile. Lukaku è un attaccante molto completo, però io ho giocato contro Bonucci e Chiellini: sono dei difensori bravissimi, giocano insieme da tantissimi anni, secondo me sanno come prenderlo. Lukaku è un attaccante che se lo lasci giocare con il fisico ti fa fuori, poi lui è anche molto veloce. Sarà una bella sfida".