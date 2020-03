Maxi Lopez mostra tutta la sua autoironia. Intervenuto ai microfoni di Radio Metro, il centravanti argentino ha scherzato così sulle tante battute nei suoi confronti sui social network in merito a Wanda Nara e Mauro Icardi, ma non solo: “Penso di essere uno dei personaggi con il maggior numero di meme sui social network nella storia argentina. L’altro giorno ho quasi inviato un messaggio a Gonzalo Higuaín per dirgli: “Mi sa che ti sto raggiungendo”, ha ironizzato Maxi.