Maxi Lopez: “Scudetto al Milan? Ha l’allenatore giusto e progetto calibrato”

Le parole dell'ex centravanti sul Milan: "Il 4-2-3-1 di Pioli lo trovo molto moderno, ha i giocatori adatti per farlo"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Maxi Lopez, ex centravanti, ha spiegato perché il Milan potrebbe vincere lo scudetto: "Perché ha un progetto tattico e una logica in tutte le sue componenti. Perché ha trovato l’allenatore giusto. Quando un progetto è ben calibrato, poi gli obiettivi li raggiungi. Il 4-2-3-1 di Pioli lo trovo molto moderno, ha i giocatori adatti per farlo. È un allenatore che ha lavorato molto sull’autostima dei suoi e ha alle spalle una società che gli ha dato fiducia. Due fattori fondamentali".