E’ notizia di oggi l’ufficialità dello stop del campionato francese, con la conseguente assegnazione del titolo alla capolista Paris-Saint Germain. E con il passare dei giorni quest’ipotesi si fa sempre più realistica anche in Italia. Ma cosa succederebbe se fosse questo l’epilogo della Serie A? Maxi Lopez, centravanti del Crotone, ha detto la sua ai microfoni di TycSports: “”Se in Italia si fermassero come in Francia, ci sarebbe la guerra mondiale”.