Mazzarri: “Abbiamo 11 finali. Contro Napoli e Fiorentina abbiamo dominato”

Il Cagliari domani sera contro la Lazio all'Unipol Domus per provare a continuare a correre. "Abbiamo undici finali davanti a noi - ha detto Walter Mazzarri nella conferenza stampa della vigilia - e per le scelte iniziali, posto che sono fondamentali anche i giocatori in panchina, io confermo chi ha dimostrato la settimana precedente di aver dato il suo contributo per un buon risultato".

"Bisogna essere sempre lucidi e determinati come nelle ultime partite. Se noi pensiamo di essere diventati bravi e non giochiamo con la stessa intensità, rischiamo di andare incontro a brutte sorprese. E invece - ha detto l'allenatore del Cagliari - giocando al 120% abbiamo la possibilità di fare bene con chiunque. La Lazio è forte, è una grande squadra. Ma noi dobbiamo fare quello che sappiamo: far giocare male gli altri, proporre il nostro gioco e, quando abbiamo occasioni, essere capaci di sfruttarle sempre meglio. All'andata (finì 2-2, ndr) abbiamo disputato una buona gara". Stadio verso il tutto esaurito. E il pubblico sogna: "In casa o fuori lo spirito deve essere sempre lo stesso: contro Napoli e Fiorentina abbiamo dominato. Non abbiamo vinto solo per nostre ingenuità. Ma lo spirito deve rimanere sempre identico".