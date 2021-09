Mazzarri: “Nandez era meno lucido, lui mi ha detto che preferisce…”

Le dichiarazioni a DAZN dell'allenatore del Cagliari dopo la sconfitta per 2-0 contro il Napoli di Spalletti

Così Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, a DAZN ha parlato di Nahitan Nandez, accostato anche all'Inter in chiave mercato: "Nandez fuori dal gioco? Lui doveva fare l’ala destra, ma il Napoli è compatto. Nandez con la Lazio ha fatto molto di più, oggi era meno lucido perché gioca un’infinità di partite. Lui mi dice che preferisce giocare sulla linea coi piedi, fatemici lavorare, per me dentro al campo può fare ancora più male sicuramente".