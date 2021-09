Mazzarri sbarca a Cagliari: “Non faccio proclami. Poi le parole, sensazioni…”

Le primissime dichiarazioni del nuovo allenatore del club sardo, atterrato in mattinata dopo l'esonero di Semplici

Walter Mazzarri è sbarcato a Cagliari. Così il nuovo allenatore del club sardo ha parlato in aeroporto dopo l’annuncio di questa mattina: “Parleremo più avanti, ora giusto lavorare e poi lasciare i giudizi al campo. Le sensazioni per questo ritorno in Sardegna sono più che positive dopo la mia parentesi da giocatore qui. Conosco l’ambiente e so l’attaccamento e i valori di questa regione e di questa gente. Un messaggio ai tifosi? Non voglio fare proclami, conosco la mentalità dei sardi e voglio fare parlare il campo per noi”, riporta centotrentuno.com.