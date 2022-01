Mazzarri: “Dimenticare subito la vittoria con la Samp, la salvezza è lontana”

L'analisi dell'allenatore del Cagliari al termine della gara vinta contro la Sampdoria

Una vittoria per iniziare il girone di ritorno, ma per Walter Mazzarri è solo un piccolo passo verso la salvezza. "Ci dobbiamo dimenticare già questa sera l'euforia di questa partita ma dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto. Quella di oggi è la prima tappa di un cammino difficilissimo. E' una partita che ci dà fiducia, ci voleva anche se quattro, cinque punti in più ce li saremmo meritati. Dobbiamo migliorare ancora ma questa è una squadra giovane... In difesa abbiamo fatto una grande partita". Un Cagliari che ha ribaltato la gara con un secondo tempo perfetto.