Mazzarri: “Dimissioni? Mai, sono il primo che si mette l’elmetto per salvarsi”

Le parole del tecnico del Cagliari: "In questo mese ci potevamo aspettare una flessione, ma sicuro non mi dimetterò mai"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus, Walter Mazzarri, tecnico del Cagliari, ha parlato così dell'ipotesi dimissioni paventata da qualcuno negli scorsi giorni: "Per dimettersi un allenatore deve avere un gruppo che non lo segue. In questo mese ci potevamo aspettare una flessione, ma sicuro non mi dimetterò mai perché penso che fino all'ultima giornata potremo giocarcela indipendentemente dal risultato di domani. Questo ve lo posso garantire, ho sposato questa causa e sono il primo che si mette l'elmetto per la possibilità di salvarsi".