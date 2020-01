Mazzarri si infuria con Marocchi: “Contestazione? Non mettere zizzania e non inventare”

Ostilità dei tifosi nei confronti del Torino? Mister Mazzarri non vuole parlarne e a Skysport si innervosisce con Marocchi quando gli dice: “Walter, serenamente, è giusto che l’affrontiamo. Due punte, o tre, è abbastanza facile entrare nell’argomento. Prova a fare quello neutrale, come se vivessi a Torino, conosci il calcio, da dove nasce questa contestazione? Quella verso il presidente e la squadra okei, ma verso l’allenatore e l’espressione di gioco e della squadra è fondamentale saperlo…”.

L’allenatore dei granata non ci sta e ribatte: “Giancarlo, non trovare cose che non esistono. Stai bravo, non c’entra nulla. Non cercare di mettere zizzania e fai le domande di calcio. Non c’entra l’ambiente, quello è un’altra cosa. Ci sono altre cose, lasciamo perdere, andiamo avanti. Parliamo di calcio. Altrimenti me ne vado e non rispondo. Il gioco non c’entra nulla. E’ la stessa squadra dell’anno scorso, se ci sono altre cose, ci sono altre cose, il gioco non c’entra nulla. I numeri sono quelli dello scorso anno e la contestazione non ha a che fare con il calcio”.

-Questo mette in dubbio il suo futuro a Torino?

Ma chi ci pensa al futuro, io penso al Sassuolo e all’allenamento di stamattina. Sono contento di quello che sto facendo e al resto non penso.

-Verdi arrabbiato perché uscito?

Verdi deve giocare bene tutta la partita e non sarà cambiato. Quando gioca bene non lo cambio. Vale per tutti. L’allenatore fa le scelte per il bene della squadra, se la società ritiene che abbia sbagliato lo multerà. Se mi piacerà come gioca allora rientrerà altrimenti starà fuori come tutti. Punto.

(Fonte: Skysport)