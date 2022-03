Mazzarri: “Ero incavolato con l’arbitro, ho sfondato 3 porte. C’era un rigore per noi”

Le parole del tecnico al termine di Cagliari-Milan

Al termine di Cagliari-Milan, Walter Mazzarri ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico recrimina per un rigore non visto da arbitro e Var per un fallo di Maignan su Lovato. "Il finale? Ero incavolato con l'arbitro, non ho visto nulla, me ne sono andato dentro e ho sfondato tre porte, non lo so, io sono andato via appena ha fischiato la fine. Sono soddisfatto della prestazione, non meritavamo di perdere".