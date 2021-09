Mazzarri: “Nandez, voglio più gol e assist. Quando si fissa con una cosa…”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Cagliari sul jolly uruguaiano, molto vicino all'Inter la scorsa estate

A DAZN, l’allenatore del Cagliari Walter Mazzarri ha parlato così di Nahitan Nandez, vicino all’Inter in estate: “Quando i giocatori si fissano con una cosa… Da uno come Nandez mi aspetto più gol e più assist, ha la fascia come amica e se capisce qualche movimento in più può essere devastante. Se riesce a entrare dentro il campo potrebbe fare ancora meglio, ma oggi ci teniamo la sua bella prestazione”.