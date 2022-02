Mazzarri: “Napoli? Non c’è passato che tenga. Spalletti? Qualche screzio…”

Alla vigilia di Cagliari-Napoli, il tecnico ha parlato in conferenza stampa

Alla vigilia del Monday Night tra Cagliari-Napoli, Walter Mazzarri ha presentato la gara in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni del tecnico: "Conosciamo il valore del Napoli, abbiamo visto quel che hanno fatto a Barcellona, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi. Abbiamo dimostrato di potere mettere in difficoltà anche le grandi quando giochiamo come sappiamo. Contro il Napoli mi aspetto di vedere da parte della mia squadra una concentrazione per tutta la partita. Se li lasci palleggiare, loro ti fanno girare la testa".

"Spalletti? Con Luciano tutto risolto, abbiamo avuto qualche screzio in passato, ma abbiamo un ottimo rapporto, è chiaro che ognuno di noi vuole battere l'altro. Non possiamo fare nulla per cambiare i risultati degli altri, dobbiamo concentrarci su noi stessi e cercare di fare il meglio. Il Milan ha perso purtroppo dei punti a Salerno, ma io sono concentrato solo su di noi. Dobbiamo fare il possibile e l’impossibile per fare dei punti. Per me ora conta solo il Cagliari, non c'è passato che tenga. Al termine della partita saluterò tutte le persone che lavorano al Napoli con cui sono stato molto bene, ma per ora tutti sono avversari".