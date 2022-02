Mazzarri: “Partiti bene fino a quando si è fatto male l’arbitro. Dalbert…”

Le dichiarazioni del tecnico del Cagliari al termine della gara contro l'Empoli

"Mi sono arrabbiato per come abbiamo perso le distanze. Nel secondo tempo è stato quasi un monologo nostro e soprattutto dal momento in cui ho fatto i cambi finali, lì si meritava la vittoria perché abbiamo dominato. Dalbert? Ha fatto una grande partita, secondo me lui è stato uno di quelli che si è salvato nel primo tempo. Sta bene e può giocare in tanti ruoli".