Mazzarri: “Sono un valore aggiunto. Un rimpianto? L’Inter: sono arrivato…”

Marco Macca

E' più carico che mai, Walter Mazzarri. L'ex allenatore, fra le altre, di Inter e Torino, da un anno e mezzo lontano dal campo, si gode la sua San Vincenzo, in Toscana, in attesa di tornare in pista. Intervistato dal Corriere della Sera, Mazzarri ha parlato a tutto campo, anche di passato:

Sarri, Allegri e Spalletti: in Italia c’è stato il grande ritorno dei toscani. Manca lei all’appello, però.

«I tre colleghi sono bravi, meritavano di rientrare. Mi fa molto piacere. Quanto a me, finora è stata una scelta. Ho rifiutato diverse proposte perché dopo 20 anni di carriera posso anche permettermi di selezionare soltanto progetti che realmente mi convincono».

Eppure ogni volta che c’è una panchina libera, gira il suo nome. L’ultima è la Fiorentina.

«A volte è vero, molte altre no. Chi crede nel mio lavoro deve confrontarsi con le mie idee. Se conosce un po’ di quello che ho fatto, sa che posso essere un valore aggiunto».

Torniamo al calcio, qual è il segreto dell’Italia?

«L’organizzazione che ha dato Mancini, il gioco piacevole che ci propone e naturalmente la bravura di molti ragazzi che addirittura stanno andando al di sopra delle aspettative. Locatelli, ma potrei parlare di Insigne, Immobile, Di Lorenzo. Oltre a tutti i noti».

Un rimpianto?

«Con il senno di poi, di essere arrivato all’Inter nel posto giusto ma nel momento sbagliato».

(Fonte: Corriere della Sera)