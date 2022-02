Mazzarri: “Torino? Avrei dovuto dimettermi prima. Avevo terrorizzato i miei ragazzi”

Le parole del tecnico del Cagliari dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Torino

Il tecnico torna anche sulla sua esperienza sotto la Mole: "Avrei dovuto dimettermi prima, avevo ragione visto tutto il viavai di allenatori dopo di me e i risultati ottenuti dalla squadra - spiega Mazzarri - ma non sono riuscito a incrociare Cairo. Mi piacerebbe salutarlo, capisco che non ci siamo visti perché si è tranquilli solo dopo che si è vinto".