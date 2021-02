Mazzocchi (RAI): “Lotta scudetto, Inter e Juve hanno la rosa più forte. Il Milan…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista RAI Marco Mazzocchi ha parlato anche della lotta scudetto, convinto che Inter e Juventus siano avanti alle altre pretendenti:

“La strada è ancora lunga, è una stagione che può riservare sorprese incredibili. Con tante partite ravvicinati vedremo tanti alti e bassi che stravolgeranno la classifica. Ci sono due squadre come Inter e Juve che hanno la rosa più forte, il Milan ha un entusiasmo che può portarli a non fermarsi più. Dietro ci sono Atalanta e Lazio che quando non hanno problemi non hanno rivali. Non vedo Roma e Napoli competitive per lo Scudetto. Per me il titolo puoi vincerlo anche con 80 punti”.

