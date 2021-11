Mazzola compie 79 anni, gli auguri dell’Inter: “Un simbolo nerazzurro”

La leggenda nerazzurra, 158 gol in 565 presenze con la maglia dell'Inter, oggi compie 79 anni

"17 stagioni con la maglia nerazzurra e 565 volte in campo. Sandro Mazzola, entrato nel settore giovanile dell’Inter nel 1957, ha esordito in Prima Squadra a 18 anni e ha vestito la maglia nerazzurra tra il 1960 e il 1977 segnando 158 gol, il primo contro la Juventus, l’ultimo il 22 giugno del 1977 in Coppa Italia contro il Lecce. All'Inter ha vinto da protagonista 4 Scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali, diventando un punto di riferimento per il suo modo di giocare e interpretare il gioco del calcio, un simbolo nerazzurro". È il messaggio di auguri da parte dell'Inter alla leggenda nerazzurra che oggi compie 79 anni.