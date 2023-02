Mazzola: “Scudetto? Per me Inzaghi ci crede ancora. Champions? L’Inter ha…”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, Sandro Mazzola commenta il momento dell'Inter. I nerazzurri sono reduci dal deludente pareggio a reti bianche contro la Sampdoria. "Scudetto?Nel calcio mai dire mai. Per me Simone Inzaghi ci crede ancora. Anche se, per quanto fatto vedere finora, il Napoli merita lo scudetto".