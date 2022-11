Mazzola: “L’Inter mi piace ma è lenta sugli esterni, occhio alla Juve. La Curva…”

«Quel che è sbagliato è il ragionamento. Se dimentichiamo i grandi campioni, quelli che hanno fatto la storia e hanno trasmesso una passione ai giovani, dove stiamo andando? Comunque, fosse per me lo stadio attuale lo terrei».

«No, è la struttura in sé che è da salvaguardare. Si tratta di un esempio, di un simbolo. Quando sei giovane e vai allo stadio, parcheggi la macchina e vedi venirti incontro la sagoma di quello stadio. Una sensazione che ti fa venire il cuore in gola, il Meazza è così».

Lei, da ragazzino, debuttò in prima squadra in Inter-Juve. Finì 9-1 per i bianconeri, Angelo Moratti mandò in campo il vivaio per protesta e lei segnò pure, dopo avere sostenuto in mattinata tre interrogazioni a ragioneria. Ricordi di quella partita?