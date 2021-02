Mazzola: “Scudetto Inter? Tocco ferro. Lukaku-Lautaro attaccanti validi. Aspetterei prima…”

Intervistato alla Gazzetta, Mazzola analizza la coppia d'attacco dell'Inter, Lautaro-Lukaku, e sulla possibilità di vincere lo scudetto, l'ex nerazzurro è scaramantico.

“Direi nella continuità: per esempio, quando sbaglia un tiro o un passaggio si mette in un angolino e non lo vedi per un po’. Forse perché si demoralizza, non dovrebbe. In ogni caso, mi piace”.