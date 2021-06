Mazzola: “Mancini? Provai a portarlo dalla Samp all’Inter. Appuntamento stile 007 ma…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Sandro Mazzola ha parlato del gol segnato nel 1975 alla Svizzera ma anche di Inter

«Avevo cercato di servire con un cross Gigi Riva in area, ma il nostro bomber era stato contrastato in elevazione. La respinta del difensore arriva giusto sul mio piede e lì comincio a controllarla spostandomi da sinistra a destra in palleggio lungo la linea bianca del limite dell’area. Uno, due, tre tocchi, di destro e sinistro... devo pure evitare Facchetti difendendo il pallone in acrobazia. Intanto salto due o forse tre difensori e i palleggi sono diventati sei finché il pallone mi scivola in avanti in maniera perfetta per essere calciato a rete: diagonale che lascia il portiere di sasso. E così noi evitammo la sconfitta: la Svizzera era scattata sull’1-0».

Era l’Italia vice campione del mondo in Messico.

«Appunto, sarebbe stato decisamente antipatico perdere con i nostri vicini di casa».

Benedetto fu quel gesto incredibile, allora: è il suo gol più...

«Difficile, credo, sul piano squisitamente tecnico. E pure sul piano dell’imprevedibilità: penso che gli svizzeri mi lasciarono tutto sommato libero di fare quei palleggi aspettandosi a ogni tocco che perdessi la palla. Insomma non intuirono il possibile pericolo che quella folle azione poteva generare».

Invece il suo gol più bello è...

«Quello al Vasas Budapest in Coppa dei Campioni. Evitai in dribbling praticamente l’intera difesa. E aspettavo a calciare per essere strasicuro di fare gol. Azione interminabile ma di grande presa emotiva».

Chi dell’Italia di oggi potrebbe emulare il Mazzola di ieri?

«Ah, tra attaccanti e centrocampisti siamo messi molto bene. Ci sono inventori, giocatori di classe. Insigne, Berardi, certo. A me però piace soprattutto Belotti. Sa essere imprevedibile, sa creare situazioni favorevoli allo sviluppo dell’azione, si sposta con intelligenza. È il mio preferito».

Questi azzurri possono emulare voi campioni del 1968?

«Sì, le premesse ci sono perché guardando i rivali non vedo formazioni così capaci di muoversi con velocità e pericolosità compattando le linee di centrocampo e di attacco. Il c.t. ha creato un bel meccanismo».

Da dirigente interista ha mai cercato il Mancini giocatore?

«E come no, ricordo perfettamente un appuntamento in stile 007 tra i monti alle spalle di Genova. Roberto arrivò in occhiali scuri, io lo aspettavo in auto nel bosco. Gli esposi il progetto di Massimo Moratti, mancava soltanto il suo genio per fare dell’Inter uno squadrone. Mancio mi chiese due giorni di tempo per rifletterci, ma rispose alle mie telefonate solo al terzo, di sera. Cioè dopo che Moratti mi aveva tempestato di “e allora cosa dice? Viene da noi?”. Purtroppo la risposta fu un cortese ma fermo no: “Ho parlato con Mantovani, la Samp non mi vende. Ringrazia Moratti».

Da un 10 all’altro: Rivera ha detto in tv di essere contrario al vaccino: lei cosa ne pensa?

«Che Gianni non avrebbe potuto dire niente di diverso, considerato che io alla radio avevo raccontato delle due iniezioni di Astra Zeneca. Vaccinarsi è fondamentale, ma può il capitano del Milan imitare o dare ragione a quello dell’Inter?»