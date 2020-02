Mazzola: “Mertens? Uno così io me lo terrei sempre stretto. Inter? Il procuratore di Dries…”

Intervistato da Il Mattino, Sandro Mazzola elogia Dries Mertens. L’attaccante belga è uno degli obiettivo di mercato dell’Inter. “Ha 33 anni, è vero, ma è uno che sa reinventarsi e in quella posizione può dare ancora tanto. Lo chiamerei, gli chiederei quali sono le sue reali intenzioni e farei di tutto per trattenerlo. Insomma, uno così io me lo terrei sempre stretto. Inter? Il procuratore di Dries avrà il telefono che squilla sempre, ci saranno tanti a disturbarlo in questo momento”.

(calcionapoli24.it)