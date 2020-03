Mazzola: “Caos Seria A? Bel papocchio. Campionato falsato. Napoli-Inter…”

Mazzola, a Radio Kiss Kiss, ha detto la sua su quanto sta succedendo al calcio italiano dopo il caos coronavirus. «Credo che il Napoli abbia fatto una proposta giusta. Meglio rinviare la Coppa e giocare subito il campionato. Non ho capito come mai la Lega non abbia accettato. Tutti siamo convinti che la salute della gente sia una priorità, ma c’è troppa confusione. Che gara sarà Napoli-Inter? Tirata. Una gara da seguire con interesse. Il rinvio di Juve-Inter? Hanno combinato un bel papocchio. Ha ragione Marotta, a questo punto si può parlare di campionato falsato. Un conto è giocare Juve–Inter oggi, un altro giocarla nel mese di maggio, quando i calciatori potrebbero già essere proiettati sugli impegni estivi».