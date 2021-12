Mazzola: “San Siro è storia, perché abbatterlo? Nuovo stadio? Mi sembra che…”

Le parole dell'ex nerazzurro: "San Siro appartiene alla storia di Milano e dei milanesi. È il passato, ma con un lifting adeguato può essere anche il futuro"

Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera edizione Milano, Sandro Mazzola, ex calciatore nerazzurro, ha detto la sua sulla costruzione del nuovo stadio per Inter e Milan: «Mi sembra che insistendo sul nuovo stadio con annessi centro commerciale, hotel, ristoranti Inter e Milan pensino più al business che ai tifosi. San Siro appartiene alla storia di Milano e dei milanesi. È il passato, ma con un lifting adeguato, e so che esistono progetti in proposito, può essere anche il futuro. Perché abbatterlo?».