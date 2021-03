Mazzola: “L’Inter non ha ancora vinto lo scudetto. Herrera diceva una cosa. Non mi piace…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Sandro Mazzola ha parlato della lotta scudetto

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Sandro Mazzola ha parlato della lotta scudetto. Per l'ex nerazzurro la strada che porta l'Inter allo scudetto è ancora, giustamente, lunga: "L'Inter? Non ha ancora vinto lo scudetto, come diceva il grande Helenio Herrera, non è finita fino all'ultima partita".