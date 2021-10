Mbappé: “Accetto di correre quando Messi cammina. Neymar? L’ho chiamato clochard perché…”

Il francese ammette di volersi trasferire al Real Madrid, ma spiega che non è stato l'arrivo di Messi a spingerlo verso questa scelta

Kylian Mbappé ammette di volersi trasferire al Real Madrid, ma spiega che non è stato l'arrivo di Messi a spingerlo verso questa scelta. "Avevo già preso la mia decisione e ci avevo pensato molto bene", dice l'attaccante del Paris Saint-Germain, in una intervista a L'Equipe. "E' una gerarchia stabilita. Accetto di correre - rivela - quando Messi cammina". Mbappé non immaginava di poter giocare assieme all'asso argentino: "Per me non avrebbe mai lasciato il Barcellona".