Mbappé-PSG, rapporti ai minimi storici. Kylian: “Giocare qui non mi aiuta perché…”

Mbappé, ricevendo il premio di France Football come miglior giocatore della campionato francese, ha parlato nel corso di una lunga intervista del suo futuro, di razzismo e della rivolta dei giovani delle periferie del paese. Ma è il suo possibile addio al Psg a tenere in apprensione i parigini. "Ragioni per credere che sia la mia ultima stagione in Ligue 1? E' molto semplice: sono competitivo. Quando gioco è per vincere. E' lo stesso per chi stia giocando, con quale maglietta, dove e in quale anno. Non sono mai sazio di vittorie. Ora vado in vacanza e faccio un reset. Recupero energie e torno con la fame che tutti conoscono".