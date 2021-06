Euro 2020 / Mbappé sbaglia il rigore decisivo, la Svizzera elimina la Francia

Colpo di scena a Bucarest: la Svizzera elimina la Francia ai calci di rigore al termine di un match emozionante finito 3-3 al 90' e ai supplementari.

Colpo di scena a Bucarest: la Svizzera elimina la Francia ai calci di rigore al termine di un match emozionante finito 3-3 al 90' e ai supplementari. Ad aprire le danze è Seferovic che sblocca il risultato al quarto d'ora. Ricardo Rodriguez sbaglia il rigore del 2-0 in avvio di ripresa e Benzema, con una doppietta in due minuti, ribalta il match. La rete di Pogba ad un quarto d'ora dalla fine sembra mettere la parola fine all'incontro ma Seferovic all'81' accorcia le distanze e Gavranovic trova il 3-3 al 90'. Si va così ai supplementari ma il punteggio non cambia nella mezz'ora successiva e sono così necessari i rigori. Gli elvetici sono perfetti mentre Mbappé tradisce la Francia, sbagliando il quinto e ultimo penalty. Passa il turno la Svizzera, Francia clamorosamente fuori.