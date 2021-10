Newcastle al Fondo Sovrano Saudita, Amnesty protesta. Le prime mosse di Mbs

Il Fondo dell'Arabia Saudita legato Mohammed bin Salman ha acquistato il club inglese per 350 mln di euro

La notizia ieri è diventata ufficiale: il Fondo Sovrano Saudita ha acquistato in Premier League il Newcastle. Così dopo gli sceicchi di Dubai, Emirati e Qatar, ora è l'Arabia Saudita a scendere in campo. Il club inglese è stato acquistato per 350 mln di euro. "Un’operazione in ballo da mesi, più volte bloccata con la tesi che non si poteva cedere un club della Premier League a un paese accusato di gravi abusi dei diritti umani. Ma dopo pressioni dietro le quinte la Premier ha ceduto, dicendosi convinta dalle "assicurazioni che lo stato saudita non controllerà direttamente" la squadra", si legge su La Repubblica.