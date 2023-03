Meazza, tour de force ad aprile: ospiterà ben otto partite tra Serie A e Coppe

Sarà un bel tour de force per il manto erboso di San Siro. Dopo la partita con l'Udinese Simone Inzaghi aveva lamentato difficoltà tecniche per l'Inter per colpa del prato del Meazza. Ma per l'agronomo che cura l'erba dello stadio milanese, il campo ha retto e non è prevista una rizollatura, a marzo verrà sfruttata la pausa per le Nazionali (nel weekend del 25 marzo) per sistemarlo. E dovrà essere pronto per sostenere uno sforzo importante nel mese di aprile.